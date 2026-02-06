Игроки НХЛ считают, что сборная России выиграла бы медали на Олимпиаде

Около 88% игроков НХЛ считают, что сборная России выиграла бы медали Игр

Журналисты издания The Athletic провели опрос среди 118 игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по результатам которого стало известно, что 88% спортсменов считают, что российские хоккеисты выиграли бы медали Олимпиады.

58,5% поставили российскую команду, в случае ее участия в Олимпиаде, на третье место. 20,8% считают, что россияне стали бы серебряными призерами, 8,5% хоккеистов поставили Россию на первое место.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее российский флаг вывесили на матче сборных США и Чехии на Олимпиаде.