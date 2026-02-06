Олимпийская чемпионка объяснила, почему рано говорить о будущих успехах Костылевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова отреагировала на победу Елены Костылевой на первенстве России среди юниоров, заявив, что еще рано говорить о будущих успехах фигуристки, передает «Советский спорт».

«Мы не знаем, как она будет меняться и как будут прогрессировать другие спортсменки, поэтому пока рано говорить о том, кто действительно добьётся успеха в будущем. Костылевой нужно пройти пубертатный период», — сказала Бестемьянова.

21 декабря Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко. Однако о прекращении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

