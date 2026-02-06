Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа

Марк Эпштейн: Джеффри убили по приказу Трампа, потому что он хотел «назвать имена»

Американского финансиста Джеффри Эпштейна убили по приказу президент США Дональда Трампа, потому что он собирался «назвать имена». Об этом заявил брат финансиста Марк Эпштейн, передает газета Metro.

Издание напомнило, что Трампа никогда не обвиняли в деле, связанном со смертью Эпштейна, которая была квалифицирована как самоубийство.

Отмечается, что в документах ФБР содержатся подробности звонка водителя лимузина из Далласа, который утверждает, что подслушал телефонный разговор Трампа в 1995 году, в котором обсуждалось «насилие над какой-то девушкой», упоминая при этом имя «Джеффри».

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, в файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что дочери принца Эндрю «были в ужасе» от компроментирующего фото отца у Эпштейна.