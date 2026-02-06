Заведующий моргом Александровской больницы арестован за продажу тел умерших

В Петербурге суд арестовал заведующего моргом по делу о продаже тел умерших

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу второго обвиняемого в незаконной продаже тел невостребованных из морга пациентов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Андрей Кавецкий, которого подозревают в продаже органов в Александровской больнице, пробудет в СИЗО до 4 апреля. Заведующего патологоанатомическим отделением обвиняют в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. По данным следствия, патологоанатом получал по 500 тысяч рублей в месяц от «заказчика» — представителя компании «Анабиоз», обучающей танатопрактикам.

Невостребованные тела в морге Александровской больницы должны были кремировать, но продавали их. Санитары отсекали у пациентов «понравившиеся» покупателю части тел. Схему нелегальной торговли органами и тканями умерших пациентов раскрыли сотрудники МВД. Возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее одного из фигурантов дела о торговле телами умерших в Петербурге, отправили в СИЗО.