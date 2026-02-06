Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Заведующий моргом Александровской больницы арестован за продажу тел умерших

В Петербурге суд арестовал заведующего моргом по делу о продаже тел умерших

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу второго обвиняемого в незаконной продаже тел невостребованных из морга пациентов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Андрей Кавецкий, которого подозревают в продаже органов в Александровской больнице, пробудет в СИЗО до 4 апреля. Заведующего патологоанатомическим отделением обвиняют в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. По данным следствия, патологоанатом получал по 500 тысяч рублей в месяц от «заказчика» — представителя компании «Анабиоз», обучающей танатопрактикам.

Невостребованные тела в морге Александровской больницы должны были кремировать, но продавали их. Санитары отсекали у пациентов «понравившиеся» покупателю части тел. Схему нелегальной торговли органами и тканями умерших пациентов раскрыли сотрудники МВД. Возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее одного из фигурантов дела о торговле телами умерших в Петербурге, отправили в СИЗО.
 
Теперь вы знаете
Доллар по 40, споры об инфляции и счастливы ли богачи. Главное за про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!