Общество

Замглавы Мытищ получил условный срок за гибель девочки в центре города

Замглавы Мытищ Башлыкову дали три года условно за падение бетонной плиты на ребенка
Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

Суд признал замглавы Мытищ Ярослава Башлыкова виновным по делу о гибели девочки на территории заброшенной военной части и приговорил к трем годам условно. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат потерпевших Маргарита Бобкова. В прошлом году его оправдали по тому же делу, но семья ребенка подала апелляцию.

«Сегодня завершилось судебное рассмотрение данного дела после отмены в сентябре оправдательного приговора. При новом рассмотрении вина Башлыкова была установлена. Пушкинский городской суд приговорил виновного к трем годам условно с запретом на занимание муниципальных должностей. В части оценки справедливости… Вы знаете, тут сложно сказать, жизнь маленькой девочки не вернет ни условный срок, ни пожизненное заключение. Но то, что суд установил вину и приговорил к наказанию — это справедливо! Сам процесс шел крайне эмоционально», — сказала Бобкова.

31 марта 2024 года почти в центре города Мытищи, во дворе дома №17А по 1-му Рупасовскому переулку на семилетнюю девочку упала секция бетонного забора. Опасная конструкция ограждала заброшенное пожарное депо, ранее принадлежавшее Минобороны. Следственный комитет возбудил дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Обвинения предъявили Ярославу Башлыкову, который занимал пост замглавы Мытищ и отвечал за землеустройство города.

Следователи установили, что еще в 2022 году ему поручили разобраться с разрушающимся сооружением, но за два года секцию не отремонтировали. 25 июля 2025-го суд оправдал чиновника, так и не определившись, кто должен был отвечать за забор — Минобороны или администрация. Затем дело снова вернули на рассмотрение.

