Россиянка рассказала о своей борьбе с минздравом региона за лекарство от рака

Во Владимирской области минздрав региона не выдает препарат для лечения рака россиянке, несмотря на решение суда. Об этом «Газете.Ru» рассказала дочь пациентки Эвелина Ангелиди.

«Мою маму убивает рак молочной железы с метастазами, в том числе в центральной нервной системе. Ей 55 лет, она инвалид I группы. В октябре 2025 года один из ведущих федеральных онкоцентров решением врачебной комиссии назначил ей препарат Энхерту — лекарство, которое реально может продлить ее жизнь. Местный онкодиспансер и минздрав Владимирской области отказались его закупать. Мы подали в суд и выиграли, но препарат так и не получили», — сообщила женщина.

29 января 2026 года суд обязал минздрав Владимирской области немедленно обеспечить пациентку препаратом, однако с тех пор на связь с семьей никто так и не вышел.

«Есть ощущение, что они [онкодиспансер и минздрав региона] хотят подать апелляцию, а на это у них есть 30 дней. В пациентских кругах это просто нонсенс — ведь если суд вынес такое решение, значит, это вопрос жизни и смерти, но в нашем регионе на это внимание не обращают», — говорит Эвелина Ангелиди.

По ее словам, некоторые пациенты, оказавшиеся в такой ситуации, просто не доживают до вступления решений суда в силу, теряя время в борьбе с ведомствами.

Ранее онколог рассказал, что бесплатное лечение рака в России на практике не всегда оказывается бесплатным.