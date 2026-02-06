Размер шрифта
Замдиректора петербургской школы, где напали на учительницу, оштрафовали

В Петербурге оштрафовали замдиректора школы, где напали на учительницу
В Петербурге назначили штраф заместителю директора школы, в которой учащийся напал на педагога. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд установил, что сотрудница учебного учреждения нарушила требования к антитеррористической защищенности объектов, относящихся к сфере деятельности Минпросвещения РФ. Установлено, что на калитке не работал магнитный замок, журнал обходов заполнялся формально, на объекте отсутствовала охранная сигнализация, а видеонаблюдение не велось в непрерывном режиме.

Замдиректора частично признала свою вину, пояснив, что магнитный замок отключили после нападения школьника на учительницу для беспрепятственного прохода спецслужб. По ее словам, учебное учреждение находится в ожидании финансирования для установки охранной сигнализации и модернизации системы видеонаблюдения. Суд назначил женщине штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее учительницу, пострадавшую от рук школьника в Петербурге, выписали из больницы.
 
