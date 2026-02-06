Появились фотографии с места покушения на генерала Алексеева

Опубликованы кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве

Появились фото с места покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. Кадры публикует Telegram-канал Baza.

«Первые фото с места покушения на генерала-лейтенанта Владимира Алексеева на Волоколамском шоссе», — сказано в посте.

Как писал Telegram-канал Mash, сейчас следователи ищут мужчину 35-45 лет, подозреваемого в преступлении.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что киллер мог переодеться в женщину или в курьера для маскировки.

На Алексеева напали 6 февраля в одном из жилых домов в Москве. По данным Следственного комитета России, неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта и скрылся. Алексеева доставили в больницу. Как сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, мужчина находился в тяжелом состоянии.

Ранее Лавров после покушения на Алексеева заявил о желании Украины сорвать переговоры.