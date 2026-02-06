Исполнительница «Матушки-земли» поделилась открытием о Баскове

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова, спевшая для нового выпуска шоу «Дуэты» с народным артистом России Николаем Басковым, поделилась открытием о нем. Ее цитирует aif.ru.

По словам Куртуковой, она обрадовалась дуэту с Басковым, поскольку об этом артисте у нее только теплые воспоминания.

«В прошлом году мы вместе с Николаем были в поездке в Китае, принимали участие в масштабном концерте «Мелодии сквозь время и пространство», который транслировало местное ТВ. Тогда Николай открылся для меня душевным человеком, с которым и в жизни приятно пообщаться, и на сцене приятно встретиться», — рассказала она.

Куртукова добавила, что в Китае их встретили хорошо — местная публика с радостью танцевала и подпевала песня «Матушка» и «Синий платочек» в ее исполнении.

Накануне помощник президента России Владимир Мединский признался, что считал хит Татьяны Куртуковой «Матушка» народной песней.

Ранее Куртукова рассказала, как относится к куршевелевским гуляньям под «Матушку».