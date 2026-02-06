Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Исполнительница «Матушки-земли» поделилась открытием о Баскове

Певица Куртукова назвала Баскова душевным человеком
Первый канал

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова, спевшая для нового выпуска шоу «Дуэты» с народным артистом России Николаем Басковым, поделилась открытием о нем. Ее цитирует aif.ru.

По словам Куртуковой, она обрадовалась дуэту с Басковым, поскольку об этом артисте у нее только теплые воспоминания.

«В прошлом году мы вместе с Николаем были в поездке в Китае, принимали участие в масштабном концерте «Мелодии сквозь время и пространство», который транслировало местное ТВ. Тогда Николай открылся для меня душевным человеком, с которым и в жизни приятно пообщаться, и на сцене приятно встретиться», — рассказала она.

Куртукова добавила, что в Китае их встретили хорошо — местная публика с радостью танцевала и подпевала песня «Матушка» и «Синий платочек» в ее исполнении.

Накануне помощник президента России Владимир Мединский признался, что считал хит Татьяны Куртуковой «Матушка» народной песней.

Ранее Куртукова рассказала, как относится к куршевелевским гуляньям под «Матушку».
 
Теперь вы знаете
Доллар по 40, споры об инфляции и счастливы ли богачи. Главное за про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!