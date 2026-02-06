Путин обратился к празднующему юбилей Эрнсту

Президент России Владимир Путин обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, празднующему юбилей. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Поздравляя продюсера с 65-летием, президент признал: и коллеги, и зрители ценят талант, работоспособность и преданность Эрнста любимому делу.

«C Вашим именем, востребованной профессиональной деятельностью связаны значимые страницы истории современного отечественного телевидения, яркие, масштабные, поистине незабываемые творческие проекты», — пишет Путин.

Накануне юбилея Константин Эрнст раскрыл, как может обходиться без отпуска. По словам Эрнста, телевидение дает ему возможность заниматься всеми жанрами и переключаться между новостями, кино, музыкой, документальными проектами и прочим.

Ранее жена Эрнста поделилась редкими фото с мужем в день его 65-летия.