В Ливии назвали незаконным задержание по делу об атаке на посольство США

Аль-Кади: задержание по делу атаки на посольство США в Ливии незаконно

Задержание подозреваемого в атаке на консульство США в Ливии происходило незаконно без согласования с судебными органами Ливии. Об этом заявил советник по европейским вопросам Совета национальной безопасности Ливии Абдельбасит аль-Кади, пишет РИА Новости.

«Хотя она (операция) осуществлялась при координации с исполнительной властью и лояльными ему вооруженными группами, судебные власти считают такие действия незаконными», — сказал он.

Аль-Кади добавил, что на основании этих действий будет проведено расследование.

6 февраля сообщалось, что задержание подозреваемого в нападении в 2012 году на консульство США в Бенгази Зубаяра аль-Бакуша произошло в его доме в Триполи.

До этого издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи убит в городе Зинтан на западе страны.

По информации источника, Саиф аль-Ислам подвергся нападению со стороны четырех боевиков. Они застрелили его в саду собственного дома, а после скрылись с места преступления.

Ранее стало известно об аудиосообщении, записанном сыном Каддафи перед смертью.