Политика

Песков заявил, что новый раунд переговоров по Украине состоится скоро

Песков: точной даты новых переговоров по Украине пока нет
Александр Казаков/РИА Новости

Точной даты новых переговоров по урегулированию на Украине пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Пока нет точной даты», — сказал он.

При это он добавил, что новый раунд переговоров состоится уже скоро.

Он также опроверг информацию, что проведение нового раунда переговоров по украинскому урегулированию пройдет в США.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

Соединенные Штаты представляли специальный посланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять президента США. Украина отправила в ОАЭ руководителя офиса президента Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других официальных лиц.

В ходе второго раунда сторонам удалось договориться об обмене военнопленными, они также обсудили вопрос территорий и механизм прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили итоги нового раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
 
© АО «Газета.Ру» (1999-2026)

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

