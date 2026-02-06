Песков заявил, что новый раунд переговоров по Украине состоится скоро

Песков: точной даты новых переговоров по Украине пока нет

Точной даты новых переговоров по урегулированию на Украине пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Пока нет точной даты», — сказал он.

При это он добавил, что новый раунд переговоров состоится уже скоро.

Он также опроверг информацию, что проведение нового раунда переговоров по украинскому урегулированию пройдет в США.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

Соединенные Штаты представляли специальный посланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять президента США. Украина отправила в ОАЭ руководителя офиса президента Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других официальных лиц.

В ходе второго раунда сторонам удалось договориться об обмене военнопленными, они также обсудили вопрос территорий и механизм прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили итоги нового раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби.