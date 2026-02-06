Песков рассказал, будет ли смотреть выступления российских спортсменов на ОИ

Песков заявил, что будет смотреть выступления российских спортсменов на ОИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что будет смотреть выступления российских спортсменов на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Там, где наши выступают, обязательно буду [смотреть]. Открытие буду, закрытие буду [смотреть]. Это надо же смотреть», — подчеркнул представитель Кремля.

2 февраля российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прибыла в Италию перед стартом Олимпиады.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее канадский фигурист попросил россиян болеть за него на ОИ.