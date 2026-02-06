Петербургскую пенсионерку обокрали при попытке купить брюки

В Петербурге 84-летнюю женщину обокрали, когда она пыталась купить брюки возле метро. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 3 февраля у станции метро «Международная». Две неизвестные подошли к пожилой женщине и предложили ей купить брюки — та согласилась. После этого злоумышленницы повели пенсионерку к банкомату.

Одна из торговок взяла у петербурженки банковскую карту и попросила ввести пин-код. После этого одна из женщин самостоятельно сняла со счета пенсионерки 10 тысяч рублей, забрала их и спрятала в карман. Затем обе преступницы скрылись.

На следующий день обманутая горожанка обратилась в полицию. По подозрению в совершении преступления задержали 55-летнюю безработную жительницу Выборгского района. Возбуждено уголовное дело.

