Петербургскую пенсионерку обокрали при попытке купить брюки

В Петербурге пенсионерку обокрали при попытке купить брюки
Мария Девахина/РИА Новости

В Петербурге 84-летнюю женщину обокрали, когда она пыталась купить брюки возле метро. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 3 февраля у станции метро «Международная». Две неизвестные подошли к пожилой женщине и предложили ей купить брюки — та согласилась. После этого злоумышленницы повели пенсионерку к банкомату.

Одна из торговок взяла у петербурженки банковскую карту и попросила ввести пин-код. После этого одна из женщин самостоятельно сняла со счета пенсионерки 10 тысяч рублей, забрала их и спрятала в карман. Затем обе преступницы скрылись.

На следующий день обманутая горожанка обратилась в полицию. По подозрению в совершении преступления задержали 55-летнюю безработную жительницу Выборгского района. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российский подросток украл у пенсионерки драгоценности и свалил вину на мошенников.
 
