Горбань упала в обморок на съемках: «Это действительно было страшно!»

Актриса Мария Горбань призналась, что падала в обморок на «Выжить в Стамбуле»
Актриса Мария Горбань призналась, что испытывала проблемы со здоровьем во время экстремальных съемок шоу «Выжить в Стамбуле». Ее слова передает «Звездач».

По словам Горбань, находясь в проекте, она поняла, что участвовать в подобных реалити она больше не будет. Знаменитость отметила, что зрители видят лишь малую часть происходящего.

«К сожалению, все не так, как показывают [по телевидению]. Это действительно было в лесу. У нас были шакалы. Это действительно было страшно! Мы действительно были голодные! Я падала в обморок на жаре, проходя какие-то испытания... Это все потом монтируется, показывают буквально три минуты, но мы там целую жизнь прожили!» — заявила артистка.

Горбань призналась, что уже в первый день хотела покинуть проект, но, как сказали ей продюсеры, только члены команды решают, кто отправиться домой.

«Конечно, положительное тоже было. Просто реалити-шоу — это не мое. <…> И я рада, что у меня появились как Мага, Серега», — подытожила артистка.

В шоу «Выжить в Стамбуле» две команды соревнуются за главный приз — 10 миллионов рублей. Участники проходят проверку на силу, ловкость и характер. Победители каждую неделю живут в роскошной вилле, а проигравшие — в диких условиях без привычных удобств.

Ранее Константин Эрнст раскрыл, как может обходиться без отпуска.
 
