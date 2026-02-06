На Кубе застряли сотни россиян

Сотни россиян застряли на Кубе из-за нехватки авиатоплива в республике. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Задержки рейсов из курортного города Варадеро, где отдыхает большинство россиян, доходят до 1–2 суток. Авиакомпании перенаправляют самолеты в столицу Гавану, где борта заправляют остатками керосина, и лишь после этого их отправляют дальше. Из-за потраченного времени на поиск топлива рейсы задерживаются», — говорится в публикации.

При этом туристы, которые должны вылететь бортом венесуэльской Conviasa, не знают, когда вернутся в Россию. Рейс авиакомпании пропал с онлайн-табло. Пассажирам разослали сообщение, что после 22 февраля полетная программа на Кубу закрывается.

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу. Согласно документу, на товары, импортируемые в США и происходящие из государств, которые прямо или косвенно продают либо иным образом поставляют нефть Кубе, может быть введена дополнительная адвалорная ставка пошлины. В указе нет информации о процентной ставке таких пошлин.

Ранее на Кубе заявили, что обеспокоивший США российский Ил-76 «привез не книги».