Общество

Петербуржец после обмана отсудил у курьера мошенников упущенную выгоду

В Петербурге жертва мошенников отсудила у курьера аферистов упущенную выгоду
Shutterstock

В Петербурге мужчина, ставший жертвой мошенников, отсудил у курьера аферистов сумму упущенной выгоды. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Мужчина, обманутый злоумышленниками, досрочно снял с банковского вклада 850 тысяч рублей, и это привело к потере процентов, которые должны были быть ему начислены по окончании срока вклада. Согласно расчетам, недополученная сумма составила почти 119 тысяч рублей — жертва мошенников потребовала взыскать эту сумму с курьера аферистов.

Суд установил, что досрочное расторжение вклада произошло из-за преступных действий курьера. Мужчине удалось доказать факт недополучения дохода, и его иск к сообщнику мошенников удовлетворили в полном объеме.

Ранее стало известно, что новосибирская клиника поплатится за неудачную пластику, сделанную москвичке.
 
