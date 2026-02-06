«Внутри пусто и тихо»: российский победитель Олимпиады о недопуске на Игры

Олимпийский чемпион в шорт-треке Елистратов заявил, что у него внутри пусто

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира — 2015 российский шорт-трекист Семён Елистратов в своих соцсетях поделился эмоциями от недопуска на Олимпиаду, заявив, что у него внутри пусто и тихо.

«У меня нет чувства, что меня обманули, украли мечту, не дали реализоваться. У меня нет агрессии, озлобленности. Просто внутри пусто и тихо. У каждого свой путь», — написал Елистратов.

13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. До них заявки на участие отправляли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Ранее российский участник Олимпиады 2026 года выиграл бронзу на этапе Кубка мира.