Песков оценил предложение о введении дресс-кода в театрах

Песков счел неправильным насаждать дресс-код для театра
Культуру нельзя насаждать, надо ее развивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе, который высказался о допустимой одежде для зрителей в театре, абсолютно прав.

«Но насаждать культуру, я считаю, неправильно, ее нужно развивать, нужно делать так, чтобы людям было стыдно приходить неприлично одетыми в театр. Театр все-таки должен быть храмом культуры», — подчеркнул Песков.

Накануне Цискаридзе заявил, что зрители проявят уважение к работникам театров, если будут одеваться соответствующим образом. Он подчеркнул: в театр нельзя приходить в шлепках, шортах и «ложиться на бордюры». Артист призвал Минкультуры России заняться этим вопросом и прописать единые правила дресс-кода в театрах для зрителей.

Ранее Волочкова поддержала идею назначить министром культуры Николая Цискаридзе.
 
