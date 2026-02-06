Размер шрифта
В МИД Ирана назвали условие для продолжения переговоров с США по ядерной сделке

Арагчи: США должны отказаться от угроз и давления для продолжения переговоров
Denis Balibouse/Reuters

Вашингтон должен отказаться от угроз и давления для продолжения переговоров с Тегераном по ядерной сделке. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью агентству IRNA.

«Условием любого диалога является отказ от угроз и давления. Мы сегодня также прямо об этом заявили и ожидаем, что это будет обязательно соблюдаться, чтобы обеспечить возможность продолжения переговоров», — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

По итогам встречи в оманском Маскате Арагчи охарактеризовал ее как «хороший старт». Он отметил, что стороны намерены продолжить переговоры, однако сначала проведут консультации в столицах.

До этого Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что российская сторона желает, чтобы ирано-американские переговоры в Омане оказались результативными и привели к деэскалации напряженности в регионе.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия.
 
