Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Депутат Арефьев высказался о последствиях новых санкций ЕС

Депутат Арефьев: запрет ЕС на танкерные перевозки нефти не нанесет ущерба России
Norlys Perez/Reuters

Введенный Евросоюзом (ЕС) в рамках 20-го пакета санкций запрет на морские поставки российской нефти не нанесет серьезного ущерба России. Своим видением ситуации поделился первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в интервью «Ленте.ру».

По мнению Арефьева, объемы нефти, транспортируемой российскими танкерами, относительно невелики, а основным направлением в последнее время была Индия.

«Захочет ли Индия отказаться от нашей нефти — это еще вопрос. То, что мы танкерами отправляли нефть в другие страны — в африканские или в Индию, — это не говорит о том, что Европа сможет проследить, отследить и наказать наши танкеры», — сказал депутат.

Он выразил сомнения относительно способности европейских военных кораблей останавливать и арестовывать российские танкеры, направляющиеся, к примеру, в Индию.

В заключение депутат подчеркнул, что большая часть российской нефти торгуется через Турцию и Китай, поэтому санкции против танкерных перевозок нефти, по его мнению, не приведут к серьезным потерям для российской нефтяной торговли.

6 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 20-го пакета санкций Евросоюз введет тотальный запрет на предоставление морских услуг, имеющих отношение к транспортировке российской нефти-сырца.

Ранее ЕС и Украина ввели санкции против компаний и танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти.
 
Теперь вы знаете
Доллар по 40, споры об инфляции и счастливы ли богачи. Главное за про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!