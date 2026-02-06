Депутат Арефьев высказался о последствиях новых санкций ЕС

Введенный Евросоюзом (ЕС) в рамках 20-го пакета санкций запрет на морские поставки российской нефти не нанесет серьезного ущерба России. Своим видением ситуации поделился первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в интервью «Ленте.ру».

По мнению Арефьева, объемы нефти, транспортируемой российскими танкерами, относительно невелики, а основным направлением в последнее время была Индия.

«Захочет ли Индия отказаться от нашей нефти — это еще вопрос. То, что мы танкерами отправляли нефть в другие страны — в африканские или в Индию, — это не говорит о том, что Европа сможет проследить, отследить и наказать наши танкеры», — сказал депутат.

Он выразил сомнения относительно способности европейских военных кораблей останавливать и арестовывать российские танкеры, направляющиеся, к примеру, в Индию.

В заключение депутат подчеркнул, что большая часть российской нефти торгуется через Турцию и Китай, поэтому санкции против танкерных перевозок нефти, по его мнению, не приведут к серьезным потерям для российской нефтяной торговли.

6 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 20-го пакета санкций Евросоюз введет тотальный запрет на предоставление морских услуг, имеющих отношение к транспортировке российской нефти-сырца.

Ранее ЕС и Украина ввели санкции против компаний и танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти.