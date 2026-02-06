Размер шрифта
Армия

Боец ВСУ Ермак сдался в плен и рассказал о нехватке еды в украинской армии

Сдавшийся в плен боец ВСУ Ермак пожаловался на нехватку еды в войсках
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сдавшийся на краснолиманском направлении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Ермак пожаловался на плохое снабжение в украинской армии. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда мы прибыли на позицию, на позиции у ребят не было ни еды, ни воды. Они к нам подбегали и спрашивали: «Хлопцы, у вас есть что-то поесть?»», — рассказал он.

Он уточнил, что у новоприбывших военнослужащих из провизии был только один сухой паек и одна бутылка воды. Кроме того, военнослужащим бригады недоплачивали денежное довольствие — примерно на 3-4 тыс. гривен (5-7 тыс. рублей).

Недавно командир группы штурмовиков 79-й бригады ВСУ Игорь Дмитров вместе с подчиненными сдался в плен бойцам группировки «Центр» Вооруженных Сил России (ВС РФ) на красноармейском направлении. По его словам командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставило военных на позиции без еды и воды — они около недели «сидели на какой-то ферме», им всего лишь один раз с помощью квадрокоптера типа «Баба-яга» скинули продукты.

Ранее группа бойцов ВСУ с темнокожим командиром сдалась в плен под Димитровом.
 
