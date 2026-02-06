Размер шрифта
Одного из фигурантов дела о торговле телами умерших в Петербурге, отправили в СИЗО

В Петербурге отправили в СИЗО руководителя фирмы, покупавшей тела умерших

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу обвиняемого в покупке тел умерших в морге Александровской больницы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Станислава М., обвиняемого в даче взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

Следствие полагает, что фигурант дела, являющийся участником ООО «Анабиоз», за взятку уговорил заведующего патологоанатомическим отделением Александровской больницы продавать ему части тел умерших пациентов. Обвиняемый заключен под стражу на два месяца.

Схему нелегальной торговли органами и тканями умерших пациентов раскрыли сотрудники МВД, задержаны заведующий патологоанатомическим отделением и учредитель коммерческой фирмы. Медик получал от «клиента» не менее 500 тысяч рублей в месяц за продажу органов и тканей. Санитары морга «на заказ» отсекали покупателю части тел умерших пациентов. Возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее органы из морга больницы Петербурга покупала школа бальзамировщиков и танатопрактиков.
 
