Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Подозрения на побои, отказ в госпитализации: раскрыты детали кончины вдовы Баталова

Прощание со вдовой Баталова Леонтенко отложили на две недели из-за экспертизы
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

После прощания с цирковой артисткой, вдовой актера Алексея Баталова Гитаной Леонтенко ее дочь Мария и юрист Татьяна Кириенко раскрыли детали кончины звезды. Об этом пишет kp.ru.

Кириенко зачитала письмо Марии, прикованной к инвалидной коляске. Как рассказала дочь Леонтенко, скорую ее матери вызвали еще 19 декабря, но женщину отказались госпитализировать, а через неделю отказали в госпитализации и после самостоятельного приезда в больницу, якобы сославшись на возраст пациентки. Сделав Гитане Леонтенко флюорографию, родные узнали, что у нее скопилась жидкость в легких из-за болезни сердца. Тогда артистку госпитализировали, она пошла на поправку и через две недели была выписана домой.

23 января Гитаны Леонтенко не стало, в последние дни с ней рядом была дочь Мария — помогала кормить и поить. Медицинская бригада, которая приехала констатировать кончину артистки, увидела на теле синяки, и на Машу легли подозрения в побоях. Кириенко объяснила, что появление синяков было связано с хрупкими сосудами у пожилой женщины, что пришлось доказывать с помощью экспертизы.

Кроме этого, продолжила юрист, прощание с Леонтенко пришлось задержать из-за ошибки, допущенной в документах участковым, и из-за утерянного свидетельства о рождении, позволявшего иметь право расположить могилу артистки рядом с могилами матери и мужа.

В итоге прощание с Гитаной Леонтенко прошло только 6 февраля. Венок на него прислал шоумен Андрей Малахов.

Леонтенко родилась в 1935 году. В 1944-м она начала выступать в цирке, была танцовщицей на лошади. Леонтенко также снималась в фильмах. Среди них: «В городе С.» и «Старый знакомый». После рождения дочки Марии Гитана Аркадьевна завершила активную цирковую карьеру.

В 1963 году Леонтенко вышла замуж за Баталова, с которым прожила 54 года. Его не стало в 2017 году на 89-м году жизни, Леонтенко — накануне в возрасте 90 лет.

В 2025 году Леонтенко рассказала о потере зрения из-за мошенников.
 
Теперь вы знаете
Доллар по 40, споры об инфляции и счастливы ли богачи. Главное за про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!