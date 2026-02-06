Подозрения на побои, отказ в госпитализации: раскрыты детали кончины вдовы Баталова

После прощания с цирковой артисткой, вдовой актера Алексея Баталова Гитаной Леонтенко ее дочь Мария и юрист Татьяна Кириенко раскрыли детали кончины звезды. Об этом пишет kp.ru.

Кириенко зачитала письмо Марии, прикованной к инвалидной коляске. Как рассказала дочь Леонтенко, скорую ее матери вызвали еще 19 декабря, но женщину отказались госпитализировать, а через неделю отказали в госпитализации и после самостоятельного приезда в больницу, якобы сославшись на возраст пациентки. Сделав Гитане Леонтенко флюорографию, родные узнали, что у нее скопилась жидкость в легких из-за болезни сердца. Тогда артистку госпитализировали, она пошла на поправку и через две недели была выписана домой.

23 января Гитаны Леонтенко не стало, в последние дни с ней рядом была дочь Мария — помогала кормить и поить. Медицинская бригада, которая приехала констатировать кончину артистки, увидела на теле синяки, и на Машу легли подозрения в побоях. Кириенко объяснила, что появление синяков было связано с хрупкими сосудами у пожилой женщины, что пришлось доказывать с помощью экспертизы.

Кроме этого, продолжила юрист, прощание с Леонтенко пришлось задержать из-за ошибки, допущенной в документах участковым, и из-за утерянного свидетельства о рождении, позволявшего иметь право расположить могилу артистки рядом с могилами матери и мужа.

В итоге прощание с Гитаной Леонтенко прошло только 6 февраля. Венок на него прислал шоумен Андрей Малахов.

Леонтенко родилась в 1935 году. В 1944-м она начала выступать в цирке, была танцовщицей на лошади. Леонтенко также снималась в фильмах. Среди них: «В городе С.» и «Старый знакомый». После рождения дочки Марии Гитана Аркадьевна завершила активную цирковую карьеру.

В 1963 году Леонтенко вышла замуж за Баталова, с которым прожила 54 года. Его не стало в 2017 году на 89-м году жизни, Леонтенко — накануне в возрасте 90 лет.

В 2025 году Леонтенко рассказала о потере зрения из-за мошенников.