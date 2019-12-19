Самолет с отказавшим двигателем готовится сесть в Москве

Самолет Ил-76, принадлежащий летно-исследовательскому институту, готовится к срочной посадке из-за того, что у него отказал один двигатель. Об этом рассказали ТАСС в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент произошел во время полета.

Планируется, что воздушное судно приземлится в аэропорту Жуковский Подмосковья.

В настоящее время самолет готовится к посадке.

Других подробностей пока нет.

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