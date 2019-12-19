Самолет с отказавшим двигателем готовится сесть в Москве
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Самолет Ил-76, принадлежащий летно-исследовательскому институту, готовится к срочной посадке из-за того, что у него отказал один двигатель. Об этом рассказали ТАСС в экстренных службах.
Отмечается, что инцидент произошел во время полета.
Планируется, что воздушное судно приземлится в аэропорту Жуковский Подмосковья.
В настоящее время самолет готовится к посадке.
Других подробностей пока нет.
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