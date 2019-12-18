Обвиняемый в шпионаже Уилан лишился работы в США

Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США Пол Уилан был уволен из американской компании BorgWarner. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его брата Дэвида.

Уточняется, Уилан был сокращен с занимаемой им должности.

Как стало известно, он был руководителем службы безопасности компании BorgWarner, которая выпускает различные комплектующие для автомобилей.

Американец будет находиться под арестом до 29 декабря 2019 года.

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