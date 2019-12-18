В Магаданской области 31 декабря объявили выходным днем

В Магаданской области указом «Об изменении рабочего времени» губернатора Сергея Носова 31 декабря было сделано выходным днем. об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что выходной был перенесен с 28 декабря, который теперь стал рабочим.

Уточняется, что перенос выходного дня с субботы на вторник касается государственных гражданских служащих и работников подведомственных организаций области.

Также органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано сделать 31 декабря выходным днем. Такое решение было в соответствии с проведенным среди жителей опросом, согласно которому инициативу поддержали почти 90% населения.

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