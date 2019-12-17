Более 100 тысяч человек были эвакуированы в Москве с начала недели

Более 100 тысяч человек были эвакуированы из-за угрозы минирования объектов в Москве с начала недели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Неизвестные сообщили о минировании почти 200 различных объектов в понедельник, 16 декабря. Угрозы поступили в адрес 25 судов, десятков образовательных учреждений, станций метро, вокзалов, аэропортов и иных объектов.

Информация о заложенных взрывных устройствах, по словам источника, не подтвердилась.

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