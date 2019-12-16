Крупный пожар произошел на складе мебели в Казани

Кадр из видео/Vk.com/Казань Онлайн | Главный Казанский Паблик

Склад мебельной фабрике загорелся в Казани. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Склад находится по адресу улица Короленко, дом 120 корпус 8.

Отмечается, что предварительная площадь пожара составляет 1 тысяча кв. м.

В предотвращении возгорания участвуют 65 человек и 22 единицы техники.