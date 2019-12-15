В Домодедово задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в самолете
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В столичном аэропорту Домодедово был задержан пассажир рейса Москва – Краснодар, который угрожал взорвать гранату на борту самолета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, мужчина был пьяный, гранаты у него не было. Борт самолета был досмотрен.
Полицейские задержали пассажира. На данный момент устанавливаются мотивы его поступка.
Ранее мужчина заявил, что у него при себе имеется граната, которую он может взорвать.