В Домодедово задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в самолете

В столичном аэропорту Домодедово был задержан пассажир рейса Москва – Краснодар, который угрожал взорвать гранату на борту самолета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, мужчина был пьяный, гранаты у него не было. Борт самолета был досмотрен.

Полицейские задержали пассажира. На данный момент устанавливаются мотивы его поступка.

Ранее мужчина заявил, что у него при себе имеется граната, которую он может взорвать.