Под Тюменью горит наркологический диспансер

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

В тюменской области в наркологическом диспансере произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что погибшим числится по меньшей мере один человек.

Количество пострадавших уточняется. На месте работают спасательные службы.