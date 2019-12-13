Два вертолета привлечены к тушению пожара на юге Москвы

Два вертолета Московского авиационного центра работают на месте пожара на юге Москвы, сообщается на странице столичного МЧС в Twitter.

Ранее стало известно, что на складе в районе Чертаново Центральное произошло возгорание. По данным МЧС, площадь пожара составляет 3000 кв.м.

Во время ликвидации возгорания пострадал сотрудник пожарной службы.

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