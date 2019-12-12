Три человека погибли при крушении самолета в Канаде

На острове Габриола в канадской провинции разбился двухмоторный самолет Piper Aerostar, передает РИА «Новости».

Отмечается, что три человека погибли в результате крушения. Предполагается, что авария произошла, когда самолет шел на посадку.

Установлена, сто воздушное судно вылетело из аэропорта в городе Бишоп в Калифорнии.

В настоящее время других подробностей пока нет.

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