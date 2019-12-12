Адвокат расчленившего аспирантку Соколова назвал вероятные причины убийства

Есть несколько причин, почему историк Олег Соколов, мог убить бывшую аспирантку Анастасию Ещенко. О них рассказал его адвокат Александр Почуев, передает Regnum.

Адвокат считает, что причиной убийство мог быть сильный стресс, который историк испытывал из-за судебных споров с шоуменом. Также трагедия могла произойти из-за медикаментозного фактора, так как Соколов пил таблетки и принимал противовирусные препараты.

По мнению адвоката, в деле Соколова также есть много мистических совпадений. В- первых, убийство произошло в том месте, где писатель Федор Достоевский в «Преступлении и наказании» описывал район убийства старухи. Еще одним мистическим совпадением является то, что трагедия произошла в преддверии международного Культурного форума. В-третьих, в случившееся до сих пор не верят люди, которые хорошо знали историка, поведал Почуев.

Также адвокат назвал убийство «трагедией двух любящих человек», которые долго жили вместе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Соколов решил написать книгу-исповедь

— Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки