Директора сгоревшего колледжа в Одессе отстранили от должности

Киевский районный суд Одессы отстранил от должности директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что директора подозревают в служебной халатности, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее она была отправлена под домашний арест.

По заявлению пресс-службы, отстранение продлится до окончание следственных действий.

Пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря, в результате инцидента погибли 12 человек. Полиция возбудила уголовное дело, рассматривается две версии возгорания – умышленный поджог и неисправность электрооборудования.

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