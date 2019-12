Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»

Журнал Time назвал экоативистку из Швеции Грету Тунберг «человеком года».

Об этом говорится в сообщении Time.

Издание отмечает, что Тунберг начала глобальное движение против климатических изменений, пропуская школу.

«Начиная с августа 2018 года она провела свои дни в палаточном лагере перед парламентом Швеции, держа на черном фоне надпись «Школьная забастовка за климат». За прошедшие 16 месяцев она выступала перед главами государств в ООН, встречалась с папой Римским, с президентом Соединенных Штатов и вдохновила 4 миллиона человек присоединиться к глобальной климатической забастовке», — пишет Time.

Ее внешность копировали в костюмах на Хэллоуин, а Маргарет Этвуд сравнила ее с Жаной д'Арк.

Лексикографы из словаря Коллинза обратили внимание на стократное увеличение использования термина Тунберг «климатическая забастовка» и сделали его словом года.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6