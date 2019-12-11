Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»

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Грета Тунберг на обложке журнала Time Грета Тунберг на обложке журнала Time
Грета Тунберг на обложке журнала Time
Time

Журнал Time назвал экоативистку из Швеции Грету Тунберг «человеком года».

Об этом говорится в сообщении Time.

Издание отмечает, что Тунберг начала глобальное движение против климатических изменений, пропуская школу.

«Начиная с августа 2018 года она провела свои дни в палаточном лагере перед парламентом Швеции, держа на черном фоне надпись «Школьная забастовка за климат». За прошедшие 16 месяцев она выступала перед главами государств в ООН, встречалась с папой Римским, с президентом Соединенных Штатов и вдохновила 4 миллиона человек присоединиться к глобальной климатической забастовке», — пишет Time.

Ее внешность копировали в костюмах на Хэллоуин, а Маргарет Этвуд сравнила ее с Жаной д'Арк.

Лексикографы из словаря Коллинза обратили внимание на стократное увеличение использования термина Тунберг «климатическая забастовка» и сделали его словом года.