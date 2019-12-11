Дедушка убитой в Москве студентки РУДН рассказал про смерть своей внучки

Дедушка студентки РУДН, которую убили на юго-западе Москвы, раскрыл детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам мужчины, девушка проживала в своей квартире вместе со своим 23-летним молодым человеком, которого зовут Константин.

Родственник убитой сообщил, что в последний раз видел внучку 7 декабря.

Он добавил, что после этого дня до девушки было невозможно дозвониться.

Как известно, в ночь на понедельник, 9 декабря, дедушке с ее смартфона пришло СМС-сообщение, в котором было написано: «Дедуля, я целый день спала». Самому подозреваемому удалось скрыться.

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