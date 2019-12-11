Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

В институте территориального развития «Урбаника» провели анализ 100 крупнейших российских городов, чтобы выявить те из них, в которых комфортно и одновременно не очень дорого жить, если место работы находится в том же городе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что Москва расположилась в данным рейтинге лишь на 52-й строчке. Такое положение столицы определено высокой стоимостью жизни в сравнении со средней зарплатой.

При этом Санкт-Петербург оказался на третьем месте.

Как стало известно, наиболее комфортным для проживания, который также доступен по стоимости жилья, признан Краснодар. А вторую строчку в списке занял Сургут.