В сети появилось видео извержения вулкана в Новой Зеландии

В сети появились кадры видео с извержением вулкана на острове Уайт-Айлен в Новой Зеландии. Об этом сообщает RT.

Ролик был снят проплывающими мимо на пароме туристами. Видно, как вулкан окутали клубы дыма.

Отмечается, что действующий вулкан является одним из самых популярных среди туристов в мире.

По предварительным данным, жертвами извержения стали пять человек. Более 20 человек числятся как пропавшие без вести. Над вулканом закрыто воздушное пространство.

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