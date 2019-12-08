Депутаты и правозащитники предложили поправки к закону о домашнем насилии

Зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина и зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина подготовили новые поправки в последнюю версию законопроекта о домашнем насилии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так, поправки предполагают запретить виновнику насилия приближаться к жертве ближе, чем на 50 м, а также уточнить определение преследования как один из наиболее часто встречающихся форм семейно-бытового насилия.

Уточняется, что преследование предлагается определять как действия, направленные на кого-либо вопреки его воле. Эти действия могут выражаться в поиске жертвы, попытке выяснить ее место проживания или пребывания или в навязчивых переговорах. Преследованием предлагается также считать посещение места работы, учебы или лечения пострадавшего.

Ранее РПЦ выступила против принятия закона о домашнем насилии.

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