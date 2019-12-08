Президент Чехии обозначил свою позицию по поводу памятника власовцам в Праге
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Президент Чехии Милош Земан рассказал о своей позиции насчет установки памятника власовцам в Праге. Об этом пишет газета Mladá fronta Dnes.
Как отмечается, во время интервью изданию у него спросили, считает ли он, что власовцы заслуживают монумента.
«Я в этом сомневаюсь», — сказал на это Земан.
По его словам, существует история Русской освободительной армии, действия «которой во всех армиях мира» считаются «военной изменой».
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