Президент Чехии обозначил свою позицию по поводу памятника власовцам в Праге

Президент Чехии Милош Земан рассказал о своей позиции насчет установки памятника власовцам в Праге. Об этом пишет газета Mladá fronta Dnes.

Как отмечается, во время интервью изданию у него спросили, считает ли он, что власовцы заслуживают монумента.

«Я в этом сомневаюсь», — сказал на это Земан.

По его словам, существует история Русской освободительной армии, действия «которой во всех армиях мира» считаются «военной изменой».

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