Президент Чехии обозначил свою позицию по поводу памятника власовцам в Праге

close
Президент Чехии Милош Земан, апрель 2019 года Президент Чехии Милош Земан, апрель 2019 года
Президент Чехии Милош Земан, апрель 2019 года
Michael Gruber/AP

Президент Чехии Милош Земан рассказал о своей позиции насчет установки памятника власовцам в Праге. Об этом пишет газета Mladá fronta Dnes.

Как отмечается, во время интервью изданию у него спросили, считает ли он, что власовцы заслуживают монумента.

«Я в этом сомневаюсь», — сказал на это Земан.

По его словам, существует история Русской освободительной армии, действия «которой во всех армиях мира» считаются «военной изменой».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам

В Чехии пророссийских активистов назвали угрозой конституционному строю

«Коммунисты облажаются»: в Праге заменят Конева на Власова