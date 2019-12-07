В автомобиле экс-замглавы администрации Щелково нашли более 4 млн рублей
При обыске в автомобиле бывшего первого заместителя главы администрации городского округа Щелково Московской области Натальи Тамбовой сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что в транспортном средстве, на котором обвиняемая в хищении бюджетных средств чиновница пыталась покинуть территорию России, были обнаружены денежные средства в размере более 4 млн рублей.
Ранее стало известно, что Тамбову задержали на границе с Белоруссией, после чего она была арестована на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По последней информации, чиновница признала вину в хищении бюджетных средств на сумму 2,3 млн рублей.
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