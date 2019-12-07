Экс-главу Щелковского района Подмосковья Валова арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего главу Щелковского района Московской области Алексея Валова, по обвинению в получении взятки, передает ТАСС.
«Избрать в отношении обвиняемого Валова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 февраля 2020 года», — заключил судья.
Ранее сообщалось, что по данным следствия, в 2017 году Валов получил от подчиненной взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes стоимостью более 6 млн руб.
При этом половину суммы и страховые премии в размере 241 тыс. руб. женщина дала чиновнику ради покровительства и продвижения по службе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зимний сад и бассейн: подмосковного чиновника уличили в коррупции
— Задержан экс-глава Щелковского района Подмосковья из-за взятки в 6 млн рублей