Политолог оценил данные о подготовке к маршу с Украины в Крым

Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал данные об объявленной на Украине подготовке к маршу на Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, группа «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) таким образом попыталась привлечь к себе внимание, поэтому заявления следовало ожидать. Политолог рассказал, что группа живет на «подачки-гранты», что вынуждает ее проявлять активность.

«Тем более сейчас, когда наметившееся потепление отношений с Россией отодвигает радикалов на второй план», — добавил Джаралла.

Однако, он отметил, что в организации » прекрасно знакомы с русскими пограничниками», поэтому не стали называть точных сроков проведения марша: «Сказать - одно, а реализовать - другое».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине готовят марш на Крым

— В Совфеде отреагировали на план устроить марш с Украины в Крым