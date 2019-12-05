Адвокат историка Соколова сообщил о переводе своего подзащитного

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Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова Александр Почуев сообщил «Газете.Ru», что его подзащитного переводят в специализированное учреждение.

«В итоге двух дней штурма СИЗО-2 «Бутырка», мне удалось добиться от руководства изолятора допуска к заключённому историку О.В. Соколову. Но на момент, когда я был уже в бюро пропусков, его передали на этап в специализированное экспертное учреждение. Название учреждения защита не раскрывает ввиду тайны следствия. Теперь с уверенностью можно утверждать, что О.В.Соколов покинул «Кошкин дом» Бутырки и находится в «руках» психологов и психиатров. В ближайший месяц будет осуществляться комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которой предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой», — рассказал Почуев.

Он добавил, что в связи с нарушением права Соколова на общение с адвокатом подал соответствующую жалобу надзирающему прокурору.

Как было известно, обвиняемый в убийстве сожительницы историк Олег Соколов был заключен под стражу до 8 января 2020 года.

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