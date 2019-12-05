Медведев рассказал, как будет праздновать Новый год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, рассказал, как отпразднует Новый год.

«Соберу семью, друзей, которые приедут, сяду за стол и буду слушать выступление президента. Так же, как это делают 99% нашей страны», — сообщал Медведев.

Когда у премьер-министра спросили, какое желание он загадает, то он вспомнил о примете и ответил: «Рассказывать об этом нельзя, сами знаете. Поэтому и я не буду, чтобы все получилось».

Он также поздравил с наступающим 2020 годом всех россиян, пожелав им счастья и здоровья.

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