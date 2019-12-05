Путин продлил срок службы Садовничего на посту ректора МГУ
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Президент России Владимир Путин продлил полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту указа, Садовничей назначается ректором ФГБОУ высшего образования «Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова» еще на пять лет.
Уточняется, что документ был подписан в среду, 4 декабря.
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