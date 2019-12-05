Путин продлил срок службы Садовничего на посту ректора МГУ

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Виктор Садовничий на открытии нового корпуса юридического факультета МГУ, 2013 год Виктор Садовничий на открытии нового корпуса юридического факультета МГУ, 2013 год
Виктор Садовничий на открытии нового корпуса юридического факультета МГУ, 2013 год
Илья Питалев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин продлил полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, Садовничей назначается ректором ФГБОУ высшего образования «Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова» еще на пять лет.

Уточняется, что документ был подписан в среду, 4 декабря.

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