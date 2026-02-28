Россиянам рассказали, где отдохнуть весной без толпы и больших затрат

О том, где провести весенние выходные или даже целый отпуск, чтобы было малолюдно и не очень дорого, «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.

Первое направление — Элиста (Калмыкия).

«Это направление не слишком популярно у туристов, а значит, вы сможете одними из первых открыть для себя этот красивый регион с бескрайними степями и нетипичными для нашей страны буддистскими храмами. С середины апреля тут к тому же проходит фестиваль цветения диких тюльпанов — зрелище впечатляющее и недолговечное, ведь уже в мае из-за жары вся трава в регионе выгорает. Но на несколько недель степь расцвечивается яркими красными и желтыми пятнами, а из Элисты, Волгограда и Астрахани возят экскурсии посмотреть на это чудо», — поделились аналитики.

Бюджет поездки: аэропорт в Элисте временно закрыт, так что лететь придется до Волгограда (время в пути из Москвы около 2 часов, билет туда-обратно от 7 000 рублей), а дальше до Калмыкии ехать на автобусе или машине (7 часов, билет в одну сторону от 5 000 рублей). Номер в отеле категории «три звезды» в Элисте можно забронировать за 4 000 рублей в сутки.

Второе направление — Ладожское озеро (Карелия).

«Сюда нужно приезжать смотреть ту самую весну из детских книжек, со звонкой капелью, текущими ручьями и тающими льдами. А еще именно весной можно увидеть редких обитателей этих мест, которые в другое время на глаза людям почти не попадаются: кольчатые нерпы выбираются на поиск пары и заодно греются на берегу. Симпатичных животных из семейства тюленевых иногда видят даже на пляжах рядом с местными отелями — выбирайте локацию на северо-восточном берегу, там зверьки встречаются чаще», — рассказали эксперты.

Бюджет поездки: из Москвы сперва придется добраться до Санкт-Петербурга — проще и удобнее всего на «Сапсане» (билет в одну сторону стоит от 4 700 рублей). Далее садитесь на «Ласточку» до Сортавалы, и через 4 часа будете на месте, заплатив за билет в одну сторону 1 800 рублей. Отель на природе обойдется примерно в 7 000 рублей в сутки.

Третье направление — Тюмень.

«Сибирский город с уютными улицами, симпатичными парками и — главная местная фишка — термальными источниками. В Тюмени и области действует больше двух десятков курортов, где можно отдохнуть в термах и спа. Даже если весна будет суровой, а заморозки тут бывают и в апреле, поплаваете на улице в бассейне с теплой минеральной водой. Можно сразу забронировать номер в спа-отеле и провести там все выходные — или выбрать жилье побюджетнее, чтобы самостоятельно исследовать все курорты и составить личный топ.

Бюджет поездки: авиабилет из Москвы в Тюмень и обратно обойдется от 13 000 рублей, в пути чуть меньше 3 часов. Номер в трехзвездочной гостинице стоит в среднем 5 000 рублей в сутки», — отметили аналитики.

За границей можно рассмотреть Нячанг (Вьетнам).

«Одно из самых доступных азиатских направлений — и один из самых комфортных курортов там. Нячанг многие называют пляжной столицей Вьетнама, а еще тут отлично развита инфраструктура, большой выбор жилья и развлечений. Плюс много достопримечательностей и курорты с минеральными источниками. В общем, здесь можно организовать разнообразный и довольно бюджетный по меркам Азии весенний отпуск», — рассказали в OneTwoTrip.

Бюджет поездки: билет из Москвы в Нячанг и обратно этой весной обойдется от 68 000 рублей, зато номер в трехзвездочном отеле с высоким рейтингом легко найдете за 1 500 рублей в сутки, а то и дешевле.

Второе зарубежное направление — Тбилиси (Грузия).

«Сюда нужно ехать в начале мая — да, туристов уже может быть многовато, зато, если бронировать билеты и отели сейчас, сможете поймать низкие цены. И успеете погулять по столице Грузии до летней жары, а заодно попасть на фестиваль молодого вина, который проходит в парке Мтацминда и сопровождается дегустациями, мастер-классами и концертами», — посоветовали эксперты.

Бюджет поездки: билет из Москвы и обратно обойдется от 26 000 рублей, в пути чуть больше 3 часов. Номер в отеле категории «три звезды» обойдется в среднем в 3 000 рублей в сутки.

Третье зарубежное направление — Ташкент (Узбекистан).

«Не самая популярная у туристов столица весной преображается: в садах Ташкента расцветают миндальные и абрикосовые деревья, и это зрелище определенно стоит вашего внимания. А еще тут можно пройтись по местному Бродвею (улица и правда так называется), посмотреть на дворец Романова и музей Есенина и купить сувениров на рынке Чорсу», — рассказали аналитики.

Бюджет поездки: билет из Москвы и обратно стоит от 22 000 рублей, лететь 4 часа. Отель обойдется примерно в 3 000 рублей в сутки.

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на популярных направлениях в 2026 году.