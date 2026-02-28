Байден высказался о контактах с Путиным

Байден: я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер

Бывший президент США Джо Байден заявил, что встречался с российским лидером Владимиром Путиным «больше, чем любой другой мировой лидер». Его слова приводит РИА Новости.

«Я провел много времени на Украине. Я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер», — сказал Байден, выступая перед членами Демократической партии в Южной Каролине.

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующий президент США Дональд Трамп не оказывает Киеву помощь в том объеме, как это делал его предшественник Джо Байден.

До этого бывший советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отверг утверждения о том, что администрация Джо Байдена фокусировалась на контроле эскалации конфликта на Украине, и заявил, что главной задачей были поставки оружия Киеву.

Ранее экс-премьер России назвал общие черты Путина и Трампа.