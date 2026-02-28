Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Байден высказался о контактах с Путиным

Байден: я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер
Kevin Lamarque/Reuters

Бывший президент США Джо Байден заявил, что встречался с российским лидером Владимиром Путиным «больше, чем любой другой мировой лидер». Его слова приводит РИА Новости.

«Я провел много времени на Украине. Я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер», — сказал Байден, выступая перед членами Демократической партии в Южной Каролине.

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующий президент США Дональд Трамп не оказывает Киеву помощь в том объеме, как это делал его предшественник Джо Байден.

До этого бывший советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отверг утверждения о том, что администрация Джо Байдена фокусировалась на контроле эскалации конфликта на Украине, и заявил, что главной задачей были поставки оружия Киеву.

Ранее экс-премьер России назвал общие черты Путина и Трампа.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!