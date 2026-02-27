Писатель Дэн Симмонс скончался в возрасте 77 лет

Американский писатель Дэн Симмонс умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил коллега автора Дэвид Моррел в соцсети X.

Писатель скончался 21 февраля на фоне осложнений, вызванных случившимся инсультом. Как сообщается в некрологе, распространенном похоронным бюро Dignity Memorial, последние часы автор провел

в присутствии своей супруги Карен и дочери Джейн.

За свою литературную карьеру Симмонс стал автором около 30 произведений. Наибольшую известность ему принес научно-фантастический цикл «Песни Гипериона», включающий тетралогию романов, а также такие работы, как «Сироты спирали», дилогия «Илион» / «Олимп» и исторический роман «Террор». Последний был экранизирован в 2018 году в виде первого сезона одноименного сериала. Впоследствии второй сезон проекта создавался на основе оригинальной идеи, а анонсированный в 2024 году третий сезон, по заявлению создателей, будет снят по мотивам новеллы Виктора Лаваля «Дьявол в серебре».

В последние годы жизни Симмонс работал над книгой «Омега Каньон», однако, по имеющимся данным, не успел завершить ее. За вклад в литературу писатель был удостоен ряда престижных наград, включая премии «Локус» и «Хьюго».

